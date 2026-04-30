        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da GETAT sağlık hizmeti sunuluyor

        Diyarbakır'da GETAT sağlık hizmeti sunuluyor

        Diyarbakır'da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Diyarbakır'da GETAT sağlık hizmeti sunuluyor

        Diyarbakır'da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları sunuluyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır’da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları, Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılında yürürlüğe koyduğu yönetmelik doğrultusunda sağlık tesislerinde vatandaşlara sunulmaya devam ediyor.

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren GETAT polikliniği bu alanda önemli hizmet sunuyor.

        Poliklinikte GETAT uygulamalarının yanı sıra hacamat işlemi de hekim kontrolünde uygulanıyor.

        Modern tıbbı destekleyici nitelikte olan bu uygulamalar kapsamında kupa tedavisi (hacamat), akupunktur ve benzeri yöntemler, sertifikalı hekimler tarafından güvenli koşullarda gerçekleştiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GETAT polikliniği hekimlerinden Uzman Dr. Abdullah Yıldız, GETAT uygulamalarının bütüncül sağlık yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


        "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları; hastalıkların önlenmesi, mevcut tedavilerin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uygulanmaktadır. Her işlem hastanın genel durumu göz önünde bulundurularak hekim değerlendirmesiyle planlanmaktadır. Kupa tedavisi de uygun hastalarda destekleyici bir yöntem olarak tercih edilmektedir."

        Hacamatın yalnızca yetkili hekimler tarafından yapılması gerektiğini dile getiren Yıldız, "Kontrolsüz ortamlarda yapılan uygulamalar ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu tür işlemler için mutlaka sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk ise GETAT uygulamalarının Bakanlık politikaları doğrultusunda bütüncül sağlık anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek, şunları aktardı:


        "Sağlık Bakanlığımızın belirlediği çerçevede, bilimsel temelli ve güvenli şekilde sunulan GETAT uygulamaları; koruyucu sağlık hizmetlerinden tedavi süreçlerine kadar geniş bir alanda destekleyici rol üstlenmektedir. Amacımız, vatandaşlarımıza modern tıbbın imkanlarıyla birlikte, tamamlayıcı yaklaşımları da doğru ve güvenilir şekilde sunarak sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

