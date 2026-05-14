        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "İhracatın Finansmanı ve Yeni Nesil İhracat Destekleri Zirvesi" düzenlendi

        Diyarbakır'da "İhracatın Finansmanı ve Yeni Nesil İhracat Destekleri Zirvesi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, programda kentin üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve yeni destek mekanizmaları ele alındı.

        Toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da son 10 yılda Diyarbakır'ın sanayi altyapısında önemli bir dönüşüm yaşadığını dile getirdi.

        Kentin yalnızca bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda güçlü bir üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

        "10 yıl önce kürsüye çıktığımızda hep 'sanayi altyapımız yetersiz' diyorduk. Yatırımcı gelse bile verecek arsamız yoktu. Bugün geldiğimiz noktada organize sanayi bölgelerimiz büyüyor, yeni üretim alanları açılıyor. Ticaret ve Sanayi Odası, organize sanayi bölgeleri, iş dünyası örgütleri ve sanayicilerin ortak çalışmasıyla kentte ciddi bir üretim altyapısı oluştu. Sanayi altyapımız her geçen gün güçleniyor. Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin dönümlük büyük bir alan planlandı. Bunun 3 bin dönümü hızla doluyor ve yeni alanlar açılıyor. Bu tablo Diyarbakır'ın üretim konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor."

        Kaya, 10 yıl önce Diyarbakır'dan yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapılırken bugün bu sayının 130'a yaklaştığını belirterek, "Bu tablo üreticimizin doğru bir yolda ilerlediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.


        Programa, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Yalçınkaya, Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşir Yılmaz, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

