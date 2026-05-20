Diyarbakır'da "İhtisas Akademi" programı düzenlendi

Diyarbakır'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince "İhtisas Akademi" programı gerçekleştirildi.



Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, "İhtisas Akademi" adlı tanıtım videosunun gösterimi yapıldı.



Programda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21. yüzyılı "Türkiye Yüzyılı" olarak ilan ettiğini ve böyle bir vizyon çizdiğini belirtti.



Bu çerçevede gençlere önemli görevler düştüğünü ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Önemli olan, bir ülkü, bir vizyon ortaya koymak ve bu vizyona göre bir eylem planı hazırlayıp nesilleri bu eylem planı çerçevesinde yönlendirebilmek ve donatabilmek. Bunu başarabilmemiz lazım. Bunun için sadece bugün değil. Geçmişte de birçok çabalar var. Bugün de hem Milli Eğitim Bakanlığımız, hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, çok sayıda sivil toplum kuruluşu bu manada gerçekten çok iyi örnekler, çok başarılı çalışmalar ortaya koyuyorlar. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz TÜGVA'dır. Bu manada TÜGVA'nın önemini de mutlaka belirtmem lazım. İnşallah hem Diyarbakır'da hem Türkiye'de bu çalışmalar daha da büyüyerek devam edecek. İnşallah, 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı haline getirecek çok kıymetli nesilleri hep beraber yetiştirmeye devam edeceğiz."



DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da medeniyet ve aile kavramlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ise Diyarbakır'ın gelecek tasavvurunda edebiyat ve sanatın rolünün önemine değindi.



TÜGVA İl Başkanı Abdullah Kikizade de temel hedeflerinin nitelikli insan kaynağı oluşturmak olduğunu belirtti.



Kikizade, "Amacımız donanımlı, bilinçli bir gençlik yetiştirmektir. Bu akademinin de özellikle Diyarbakır'da üniversite eğitimi gören genç kardeşlerimiz için önemli bir start olacağına inanıyoruz." diye konuştu.



Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

