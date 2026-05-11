Diyarbakır'da "İyi Günler İlerde" belgeselinin galası yapıldı

Diyarbakır'da lösemiyle mücadele eden çocukların hikayesini konu alan "İyi Günler İlerde" belgesel filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.



Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programa, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, DİTAV Diyarbakır Şube Başkanı Şeyhmus Diken, doktorlar, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sinemaseverler ve davetliler katıldı.



Çekimleri 4 yıl süren, yönetmenliğini Feyzi Baran ile Kamil Kahraman'ın üstlendiği belgesel, bir çocuk hematoloji kliniğinin kuruluş sürecini ve bu süreçte yaşanan iyileşme hikayelerini izleyiciye aktarıyor.





Filmde, lösemiyle mücadele eden çocukların, ailelerinin ve sağlık çalışanlarının "görünmeyen emeklerine" odaklanılıyor.



Programda konuşan Feyzi Baran, filmin temel çıkış noktasının "görünmez kahramanları görünür kılmak" olduğunu ifade etti.



Sağlık çalışanlarının ve çocukların verdiği mücadelenin toplum tarafından daha fazla fark edilmesi gerektiğini vurgulayan Baran, bu mücadelenin bu kez "mutlu sonla" biten hikayelerle seyirciyle buluştuğunu kaydetti.



Baran, belgeselin, Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça dahil 16 farklı dile çevrilerek dünyaya ulaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.



Belgeselde yer alan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Çocuk Onkoloji Uzmanı Dr. Kahraman Öncel de yıllar boyunca çocuklarla yürütülen mücadelenin yalnızca tıbbi bir süreç değil, aynı zamanda insani bir dayanışma süreci olduğunu belirtti.





Belgesel film, katılımcılar tarafından beğeni topladı.



