Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "İyi Günler İlerde" belgeselinin galası yapıldı

        Diyarbakır'da "İyi Günler İlerde" belgeselinin galası yapıldı

        Diyarbakır'da lösemiyle mücadele eden çocukların hikayesini konu alan "İyi Günler İlerde" belgesel filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 17:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "İyi Günler İlerde" belgeselinin galası yapıldı

        Diyarbakır'da lösemiyle mücadele eden çocukların hikayesini konu alan "İyi Günler İlerde" belgesel filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.

        Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programa, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, DİTAV Diyarbakır Şube Başkanı Şeyhmus Diken, doktorlar, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sinemaseverler ve davetliler katıldı.

        Çekimleri 4 yıl süren, yönetmenliğini Feyzi Baran ile Kamil Kahraman'ın üstlendiği belgesel, bir çocuk hematoloji kliniğinin kuruluş sürecini ve bu süreçte yaşanan iyileşme hikayelerini izleyiciye aktarıyor.


        Filmde, lösemiyle mücadele eden çocukların, ailelerinin ve sağlık çalışanlarının "görünmeyen emeklerine" odaklanılıyor.

        Programda konuşan Feyzi Baran, filmin temel çıkış noktasının "görünmez kahramanları görünür kılmak" olduğunu ifade etti.

        Sağlık çalışanlarının ve çocukların verdiği mücadelenin toplum tarafından daha fazla fark edilmesi gerektiğini vurgulayan Baran, bu mücadelenin bu kez "mutlu sonla" biten hikayelerle seyirciyle buluştuğunu kaydetti.

        Baran, belgeselin, Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça dahil 16 farklı dile çevrilerek dünyaya ulaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

        Belgeselde yer alan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Çocuk Onkoloji Uzmanı Dr. Kahraman Öncel de yıllar boyunca çocuklarla yürütülen mücadelenin yalnızca tıbbi bir süreç değil, aynı zamanda insani bir dayanışma süreci olduğunu belirtti.


        Belgesel film, katılımcılar tarafından beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Özel jet tepkisi
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        6. Çermik Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı
        6. Çermik Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 kişi yakaland...
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 kişi yakaland...
        Diyarbakır'da 198 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 198 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Diyarbakır'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Anneler Günü'nde kan davasına son verdiler
        Anneler Günü'nde kan davasına son verdiler
        Yargıyı hedef alan CHP Genel Başkanı Özel'e şehit yakınları ve gazilerden s...
        Yargıyı hedef alan CHP Genel Başkanı Özel'e şehit yakınları ve gazilerden s...