Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 60 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 10 bin 90 paket sigara, 8 bin 313 güneş gözlüğü, 990 puro, 1080 şarj cihazı kablosu, 6 bin 960 ısıtılmış tütün mamulü, 580 adaptör, 464 ayakkabı, 226 kol saati, 157 termos, 137 parfüm, 128 terlik, 48 kilogram nargile tütünü, 46 elektronik eşya, 40 elektronik sigara ve 13 cep telefonu ele geçirildi, 60 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

