        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da Karacadağ İlkokulu'na kütüphane kuruldu

        Diyarbakır'da Karacadağ İlkokulu'na kütüphane kuruldu

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Karacadağ İlkokulu'nda kurulan kütüphane hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Diyarbakırlı şair ve yazar Devran Sinanoğlu'nun yürüttüğü "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız" projesi kapsamında Karacadağ İlkokulu'nda kurulan 2 bin 500 kitap kapasiteli kütüphanenin açılışı yapıldı.


        Açılışta konuşan Sinanoğlu, projenin 5. yılına ulaştığını ve çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Okullara yalnızca okuma kitapları değil, derslere yardımcı kaynaklar da ulaştırdıklarını ifade eden Sinanoğlu, kitapların Milli Eğitim Bakanlığının tavsiye listesine uygun olduğunu kaydetti.

        Kampanya kapsamında bağışçılardan nakdi destek kabul etmediklerini vurgulayan Sinanoğlu, kitap bağışı çağrısında bulundu.

        Sinanoğlu, "Aydınlığa ulaşmanın yolu bilgiden, bilgiye ulaşmanın yolu ise okumaktan geçer. Daha aydınlık bir gelecek için kitap okumalı ve okutmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar ile şube müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

