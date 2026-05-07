        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, çocuklarla görüştü, onlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

        Etkinlik kapsamında çocuklarla yaya geçidinden güvenli geçişler yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce açılan stantlarda trafik işaretleri ve denetimlerde kullanılan cihazlara ilişkin bilgilendirme yapıldı, dronla gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgiler verildi.

        Vali ​​​​​​​Zorluoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta boyunca vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinliklerin yapılacağını söyledi.

        Zaman zaman ölümle de sonuçlanan trafik kazalarının yaşandığına işaret eden Zorluoğlu, kazaların azaltılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

        - Kentte ölümlü trafik kazalarında azalma sağlandı

        Zorluoğlu, trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin evlere ateş düşürdüğünü, yaralanmaların can yaktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Yılbaşı itibarıyla Karayolları Trafik Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapılmıştı ve trafik cezalarıyla ilgili de bazı düzenlemeler gerçekleştirilmişti. O uygulamaları alanda biz de gerçekleştiriyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda Diyarbakır'da trafik kazalarının yüzde 12, ölümlü trafik kazalarının da yüzde 50 azaldığını görüyoruz. Kentte geçen yılın ilk 3-4 aylık dönemine göre bu yıl aynı dönemde ölümlü trafik kazalarında yarı yarıya azalma meydana geldi. Trafik denetimlerinde de ceza yazdığımız araç sayısı yüzde 28 azaldı. Yeni trafik uygulamalarının ilk sonuçlarının olumlu olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş olduk."

        Kentte trafik denetimlerinin devam edeceğini ifade eden Zorluoğlu, bilgilendirme ve eğitimlerle de çocuklar üzerinden ailelerine de ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

        Zorluoğlu, geçen yıl 30 bini aşkın ilkokul ve ortaokul öğrencisine trafik eğitimi verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:


        "Trafik parkında çocuklarımıza trafik uygulaması konusunda eğitimler verdik. Annelerin, babaların bu konularda daha dikkatli olmaları, trafikte kurallara riayet etmeleri ve çocuklarımızın bu konuda ailelerine biraz baskı yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. El birliğiyle trafik kazalarının azaltılacağına yürekten inanıyoruz. Trafik denetimlerinde hedefimiz vatandaşımıza asla ceza yazmak değil. Önceden denetimlerimizi, denetim noktalarımızı vatandaşlarımıza zaten duyuruyoruz. Maksadımız trafik kurallarına sürücülerimizin uyması, evlere ateş düşmemesi ve insanlarımızın canının yanmamasıdır. Çocuklarımızla birlikte lütfen trafik kurallarına herkes riayet etsin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg'dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60'ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz'dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        "Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa"
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Evinde ölü bulundu
