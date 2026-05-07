Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.





Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, çocuklarla görüştü, onlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.



Etkinlik kapsamında çocuklarla yaya geçidinden güvenli geçişler yapıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce açılan stantlarda trafik işaretleri ve denetimlerde kullanılan cihazlara ilişkin bilgilendirme yapıldı, dronla gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgiler verildi.



Vali ​​​​​​​Zorluoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta boyunca vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinliklerin yapılacağını söyledi.



Zaman zaman ölümle de sonuçlanan trafik kazalarının yaşandığına işaret eden Zorluoğlu, kazaların azaltılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.



- Kentte ölümlü trafik kazalarında azalma sağlandı



Zorluoğlu, trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin evlere ateş düşürdüğünü, yaralanmaların can yaktığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Yılbaşı itibarıyla Karayolları Trafik Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapılmıştı ve trafik cezalarıyla ilgili de bazı düzenlemeler gerçekleştirilmişti. O uygulamaları alanda biz de gerçekleştiriyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda Diyarbakır'da trafik kazalarının yüzde 12, ölümlü trafik kazalarının da yüzde 50 azaldığını görüyoruz. Kentte geçen yılın ilk 3-4 aylık dönemine göre bu yıl aynı dönemde ölümlü trafik kazalarında yarı yarıya azalma meydana geldi. Trafik denetimlerinde de ceza yazdığımız araç sayısı yüzde 28 azaldı. Yeni trafik uygulamalarının ilk sonuçlarının olumlu olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş olduk."



Kentte trafik denetimlerinin devam edeceğini ifade eden Zorluoğlu, bilgilendirme ve eğitimlerle de çocuklar üzerinden ailelerine de ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.



Zorluoğlu, geçen yıl 30 bini aşkın ilkokul ve ortaokul öğrencisine trafik eğitimi verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:





"Trafik parkında çocuklarımıza trafik uygulaması konusunda eğitimler verdik. Annelerin, babaların bu konularda daha dikkatli olmaları, trafikte kurallara riayet etmeleri ve çocuklarımızın bu konuda ailelerine biraz baskı yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. El birliğiyle trafik kazalarının azaltılacağına yürekten inanıyoruz. Trafik denetimlerinde hedefimiz vatandaşımıza asla ceza yazmak değil. Önceden denetimlerimizi, denetim noktalarımızı vatandaşlarımıza zaten duyuruyoruz. Maksadımız trafik kurallarına sürücülerimizin uyması, evlere ateş düşmemesi ve insanlarımızın canının yanmamasıdır. Çocuklarımızla birlikte lütfen trafik kurallarına herkes riayet etsin."



