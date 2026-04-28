Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.



İlçeye bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, çocukları Yazgül Kaya'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu.



Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kız çocuğunun bulunması için su kanalında ve arazide arama çalışması yürütülüyor.



Ekipler, arama çalışmasını dron desteğiyle sürdürüyor.

