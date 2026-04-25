        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da kültürel miras ve turizm potansiyeli değerlendirildi

        Diyarbakır'da kültürel miras ve turizm potansiyeli değerlendirildi

        Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, kentin kültürel mirasları ve turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kültürel miras ve turizm potansiyeli değerlendirildi

        Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, kentin kültürel mirasları ve turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        MMG Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, her ay gerçekleştirilen "Biz Bize Konuşmalar" programının bu ayki konuğu, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin oldu.

        Tekin, Şube Başkanı Gülhan Sönmez'in moderatörlüğünde düzenlenen programda, kentte yürütülen kültür ve turizm projeleri ile devam eden çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sönmez, Diyarbakır'ın tarihi yapıları ve inanç turizmi değerleriyle önemli bir cazibe merkezi olduğunu belirtti.

        Kentin çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Sönmez, "Diyarbakır, surları, camileri, köprüleri ve tarihi dokusuyla adeta bir açık hava müzesidir. Bu mirası korumak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

        Diyarbakır'ın turizm potansiyelinin artırılması için önerilerde bulunan Sönmez, tarihi yapıların restorasyonunun hızlandırılması, arkeolojik kazı çalışmalarının desteklenmesi, dijital tanıtım faaliyetlerinin artırılması, profesyonel rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve gastronomi turizmine yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Kentin mevcut altyapısıyla önemli bir turizm kapasitesine sahip olduğunu belirten Sönmez, bu potansiyelin hayata geçirilmesi için tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

        Programda daha sonra katılımcıların soruları yanıtlandı, İl Müdürü Tekin'e plaket takdim edildi.

        Etkinliğe, bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile mimar ve mühendisler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da dehşet: Nikahlı eşini 30 yerinden bıçakladı
        Diyarbakır'da dehşet: Nikahlı eşini 30 yerinden bıçakladı
        At sahibini boğazından ısırarak ağır yaraladı
        At sahibini boğazından ısırarak ağır yaraladı
        Bottan Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı
        Bottan Fırat Nehri'ne düşen kampçı için arama çalışması başlatıldı
        Motosiklet sürücüsünün otomobile çarpmasının etkisiyle fırladığı anlar kame...
        Motosiklet sürücüsünün otomobile çarpmasının etkisiyle fırladığı anlar kame...
        Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da lösemili çocuklar için seramik atölyesinde etkinlik düzenlend...
        Diyarbakır'da lösemili çocuklar için seramik atölyesinde etkinlik düzenlend...