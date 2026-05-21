Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda işletmeleri denetlendi

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gıda üretimi ve satışını yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte bayram öncesi özellikle tatlı, şeker ve şekerli mamuller ile et ve et ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerde denetim yaptı.



Denetimlerde, iş yerlerindeki alet ve ekipmanların temizliği, personel hijyeni, ürünlerin depolama ve muhafaza koşulları ile son tüketim tarihleri incelendi.



Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Halit Gülçer, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesi gıda işletmelerinde kontrolleri titizlikle sürdürdüklerini söyledi.



Müdürlük olarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak için ürünlerin tarladan sofaya kadar olan bütün aşamalarında denetimler yaptıklarını ifade eden Gülçer, "Sahada 139 gıda kontrolleri tarafından bu denetimlerimiz 7 gün 24 saat olarak yapılmaktadır. Diyarbakır'da yıllık yaklaşık 21 bin işletmede denetim yapılmaktadır." dedi.

