Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

        Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

        Diyarbakır'da, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

        Diyarbakır'da, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim gerçekleştirildi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet kesilen yazıhaneleri denetleyen ekipler, bilet ücretlerinin görünürlüğünü, fiyatlarda haksız artış yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

        Yolcularla da görüşen ekipler, bilet fiyatlarında fahiş fiyatla karşılaşmamaları için bilgilendirme yaptı.

        Ekipler, terminalde çeşitli ürünlerin satışını yapan iş yerlerini de denetledi.

        Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, gazetecilere, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın talimatları doğrultusunda terminaldeki denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

        Denetimlerde, fiyat tarifelerinin usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ettiklerini söyleyen Atik, öte yandan fahiş fiyatlara ilişkin de denetim yaptıklarını, tespit edilen usulsüzlükler ile ilgili tutanak tuttuklarını dile getirdi.

        Denetimlerin, piyasa dengesinin ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla yürütüldüğünü dile getiren Atik, şunları kaydetti:

        "Denetimlerde düzenlenen tutanaklar, değerlendirilmek üzere Bakanlığımızın İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmektedir. Nisan ayında kent genelindeki 1121 firmaya ziyaret gerçekleştirdik. Bunlardan 474 aykırılık tespit ettiğimiz 314 firmaya 1 milyon 883 bin 202 lira idari yaptırım kararı uyguladık. 13-18 Mayıs arasında da otogardaki 63 firmayı ziyaret ettik. Bunlardan 33 aykırılık tespit ettiğimiz 10 firmaya toplam 131 bin 109 lira idari yaptırım kararı uyguladık. Denetimlerimiz bayrama kadar devam edecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        Benzer Haberler

        Çermik'te yağışlar nedeni ile bozulan yollar onarılıyor
        Çermik'te yağışlar nedeni ile bozulan yollar onarılıyor
        Diyarbakır'da yetim çocuklara bayramlık hediyesi
        Diyarbakır'da yetim çocuklara bayramlık hediyesi
        Diyarbakır'da nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları görüntülendi
        Diyarbakır'da nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları görüntülendi
        Dicle Elektrik'ten Akçakale ve Harran'a 470 milyon liralık yatırım
        Dicle Elektrik'ten Akçakale ve Harran'a 470 milyon liralık yatırım
        Meslek lisesi öğrencileri kırsalda çocukları bayrama hazırlıyor
        Meslek lisesi öğrencileri kırsalda çocukları bayrama hazırlıyor
        Devlet destekleriyle Diyarbakır'da manda sayısı 21 bin 500'e ulaştı
        Devlet destekleriyle Diyarbakır'da manda sayısı 21 bin 500'e ulaştı