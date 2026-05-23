Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması gerçekleştirildi.



İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, bayram öncesinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla trafik denetimleri yapıldı.



İl genelindeki jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yol kontrol noktaları ile kritik güzergahlarda gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda personel görev aldı.



Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik Jandarma Karakolu mevkisindeki denetimlerde, dron desteğiyle hız, şerit ve diğer trafik kuralı ihlalleri tespit edildi.



Denetim yapan personel ayrıca yaka kamerası kullandı.



Araç sürücülerine emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, hız sınırlarına uyulması ile alkol ve uyuşturucu kullanımının trafik güvenliği üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Denetimler kapsamında Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket eden yolcu otobüsüne binen sivil personel de sürücü ve yolcuların trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi.



Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, onlara bayram şekeri ile bilgilendirici broşür dağıttı.

