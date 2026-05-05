Diyarbakır'da lise öğrencileri hazırladıkları projeleri sergiledi

Diyarbakır'da "Liselerde Bilim Uygulamaları" programı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalarından oluşan serginin açılışı yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının girişinde düzenlenen sergide, kent genelindeki fen ve Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar yer aldı.



Açılışta konuşan Ortaöğretim Şube Müdürü Selahaddin Balkan, program ile öğrencilerde bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, hukuk ve politika gibi alanlarda farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.



Öğrencilerin bilimsel düşünme becerisi kazanmalarının yanı sıra araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme ve etkili sunum yapma gibi akademik yeterliliklerinin geliştirilmesini de amaçladıklarını dile getiren Balkan, "Bu kapsamda öğrenciler, fen bilimleri, matematik, teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında konferans, panel, seminer, sempozyum ve forum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemeyebilmektedir. Aynı zamanda uygulamalı bilim çalışmaları gerçekleştirerek aktif öğrenme süreçlerine katılım sağlamaktadırlar" dedi.



Açılış konuşmasının ardından katılımcılar sergiyi gezdi.





Sergi, yarın da açık olacak.

