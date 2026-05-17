Diyarbakır'da "Madde bağımlılığına hayır" yürüyüşü yapıldı

Diyarbakır'da, HÜDA PAR tarafından "Madde bağımlılığına hayır" yürüyüşü gerçekleştirildi.



Partinin Gençlik Politikaları Başkanlığınca merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen yürüyüş, Turgut Özal Bulvarı'nda başlayıp Sunay Caddesi üzerindeki Koşuyolu Parkı'nda son buldu.



Katılımcılar "Bağımlı olma, hür ol" ve "Maddeye değil, hayata bağlan" yazılı pankartlar taşıdı.



HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Gençlik Politikaları Başkanı Faruk Dinç, Koşuyolu Parkı'nda yaptığı konuşmada, parti olarak kuruldukları ilk günden itibaren uyuşturucu ve uyuşturucu baronlarına "hayır" dediklerini söyledi.



Hiçbir ayrım yapmadan herkesi bağımlısı haline getiren zehir tacirlerine karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten Dinç, "Zehir tacirleri kendi maddi çıkarları için evlatlarımızı zehirliyor, evlerimize ateş düşürüyor, yuvalarımızı dağıtıyorlar, biz buna rıza gösteremeyiz." dedi.



Basın metnini okuyan HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İleri de şunları kaydetti:



"HÜDA PAR olarak uzun süredir madde bağımlılığına karşı sahada aktif çalışmalar yürütmekteyiz. Gençlerimizi bilinçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz seminerler, mahalle ziyaretleri, farkındalık stantları, broşür çalışmaları ve sokak etkinlikleri ile bu sorunun sadece güvenlik boyutuyla değil, sosyal ve manevi boyutuyla da ele alınması gerektiğini savunuyoruz. Gençlik Politikaları Başkanlığımız bağımlı şahıslarla, akademisyenlerle, sosyal hizmet uzmanlarıyla ve bu işle ilgilenen onlarca yetkili kurum ve kişiyle görüşmeler yapıp, bu konuda bir rapor hazırladı. Bu rapor doğrultusunda, çözüm kapsamında hangi durum hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa ilgili bakanlıklarla görüşmeler sağladık ve çözüm önerilerimizi aktardık. Aileleri bilinçlendiren, gençleri doğrudan ilgilendiren çalışmalarımızı Diyarbakır başta olmak üzere birçok bölgede sürdürmeye devam ediyoruz."



Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

