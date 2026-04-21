Diyarbakır'da midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Diyarbakır-Bingöl kara yolunun kırsal Güçlü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

