Diyarbakır'da öğrencilere bilinçli diş fırçalamanın önemi anlatıldı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğrencilere bilinçli diş fırçalama uygulamalı olarak anlatıldı.
Giriş: 16.05.2026 - 12:54
"Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında, Ergani Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından kırsal Dallıdağ köyünde ilkokulda okuyan 25 öğrenciye bilinçli diş fırçalamanın önemi anlatıldı.
Öğrenciler, köy sakinlerinin diyabet ve tansiyon ölçümünü de yaptı.
