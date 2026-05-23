        Diyarbakır'da öğrencilerin yapay zeka desteğiyle hazırladıkları görseller sergilendi

        Giriş: 23.05.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Merkez Yenişehir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu tarafından yürütülen "Kodlamadan Mozaiğe: Bir Dönüşümün Hikayesi Projesi" kapsamında hazırlanan çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin yapay zeka, robotik kodlama ve grafik tasarım alanlarında edindikleri bilgileri sanatsal üretime dönüştürdüğü projede, mukavva üzerine mozaik tekniğiyle hazırlanan görseller yer aldı.

        Öğrenciler yaklaşık 2 yıldır sürdürdükleri çalışmayla yapay zeka desteğiyle oluşturdukları görselleri lazer kesim ve sabitleme teknikleriyle işleyerek hazırladı ve şimdiye kadar 55 görsel yaptı.

        Sergiyle öğrencilerin teknoloji temelli üretim becerilerinin görünür hale getirilmesi ve çalışmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

