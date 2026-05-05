Diyarbakır'da "Safahat Okumaları" konulu panel düzenlendi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okuyorum Yazıyorum Projesi" kapsamında "Safahat Okumaları" konulu paneli gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zülfü Özkan, gençlerin düşünce dünyasını zenginleştirmek, onları milli ve manevi değerlerle buluşturmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.



Proje koordinatörü Şükran Kurtar da panelde öğrencilerin okudukları eserden edindikleri bilgilerle Mehmet Akif Ersoy'u ele aldıklarını ifade etti.



Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argun da panele telekonferansla bağlandı.



İki oturum halinde yapılan panelde, katılımcı öğrenciler, yazar ve şair Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin yaptıkları çalışma, inceleme ve okumalardan edindiklerini birikimleri aktardı.





Panele, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



