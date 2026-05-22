Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.





Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.



Sürücüler yağış nedeniyle zaman zaman kontrollü ilerlemek zorunda kaldı, yayalar da zor anlar yaşadı.



Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

