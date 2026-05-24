Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi. Diyarbakır-Mardin kara yolunun kırsal Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde ilerleyen kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, durumu fark edince aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.