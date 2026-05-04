Diyarbakır'da silahla çevreye rastgele ateş açan kişi yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahla çevreye rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı. Fabrika Mahallesi Şeyh Bedrettin Caddesi'nde bir kişi av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Görgü tanığı Yunus Gençer, gazetecilere, zanlının çevreye 5-6 el ateş açtığını belirtti. Şüphelinin dün ağabeyiyle yaşadığı bir sorun yüzünden bölgede rastgele ateş açtığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.