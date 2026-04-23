Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 18:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mevlana Halit Mahallesi'nde, Mazlum Şiyar B, aralarında dün kavga ettiği bazı kişilerin de bulunduğu grubun silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Mazlum Şiyar B, ambulansla kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi.

        Dicle ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kırsal bölgede metruk bir yapıda gizlenen şüpheliler Serhat B, Rojat B. ve Abdulkadir B. yakalandı.


        Saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Öte yandan, dün, aynı mahallede Serhat B, Rojat B. ve Mazlum Şiyar B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
