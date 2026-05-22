Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İ.K. (30) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, kırsal Tepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü İ.K. (30), eşi D.K. (27) ve çocukları H.K. (4) ile Y.M.K. (2) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

