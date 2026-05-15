Diyarbakır'da tekstil sektörünün geleceği çalıştayda ele alındı

Diyarbakır'da "Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Yeni Konumlanma Arayışı: Diyarbakır Çalıştayı" düzenlendi.



Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından yapılan açıklamaya göre, DTSO, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) ile Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştay, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.



Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, tekstil sektörünün Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.



Çalıştayın sektör adına önemli sonuçlar doğuracağına inandığını ifade eden Kaya, "Cumhuriyetin kuruluşunda tekstil sektörünün önemli bir rolü vardı. Bu sektör bu toprakların genetiğine işlemiş durumda. Ne yapılırsa yapılsın, tekstil bu ülkede kalmalı." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin sanayi üretimini destekleyecek güçlü kurumlara sahip olduğunu kaydeden Kaya, kamu kaynaklarının üretim ve sanayi yatırımlarına daha fazla yönlendirilmesi gerektiğini anlattı.



Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ise federasyonun 35 dernek, 12 bin 500 üye ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluştuğunu aktardı.



Öztürk, 2024 yılında gerçekleştirilen genel kurulda sektörün geleceğine yönelik önemli kararlar alındığını ifade ederek, çalıştayın sektörün yalnızca kendi içinde değil küresel ölçekte düşünmesine katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti.



Sektörün mevcut sorunlarını sürekli konuşmak yerine geleceğin iş modellerine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, Diyarbakır'ın bölge açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu bildirdi.





Öztürk, "Çalıştayın Diyarbakır için de önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum." dedi.



GÜNTİAD Başkanı Şeref Gökçe de tekstil sektörünün yalnızca ekonomik değil sosyal ve bölgesel kalkınma açısından da stratejik bir alan olduğunu kaydetti.



Sanayicinin önünü görebildiği sürece yatırım yapacağını, istihdam sağlayacağını ve büyüyeceğini belirten Gökçe, tekstilin istihdam, sosyal denge ve bölgesel kalkınma olduğunu anlattı.



