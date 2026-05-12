Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu" düzenlendi

        Diyarbakır'da "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu" düzenlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 21:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu" düzenlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu" başladı.

        Ali Emiri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, forumun başlıkları arasında "hukuk", "demokrasi", "emek", "kadın özgürlüğü", "çevre", "gençlik", "ekoloji" ve "yerel demokrasi"nin bulunduğunu belirterek, bu başlıkların her birinin barışın bir parçası olduğunu söyledi.

        Bakırhan, "Barış, emek, akıl, cesaret ve süreklilik isteyen büyük bir inşa sürecidir. 5 gün boyunca söylenecekler, yapılacaklar bir temenni değildir aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılmış güçlü bir çağrı olarak görülmelidir. 21. yüzyılda bu coğrafyada, bu süreçte barışı sağduyuyla, hukukla, akılla yazabiliriz diyoruz. Yeter ki savaşın çözmediğini, barışın çözebileceğine inanalım." dedi.

        "Tarihin uzak sayfalarından yakın Cumhuriyet tarihimize dönüp öğretici birkaç sayfaya bakalım. Birincisi Cumhuriyetin en güçlü sözlerinden biri olan 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesidir. Bu söz bize sadece dışarıda savaş istememeyi anlatmaz. Bu söz aynı zamanda içeride de huzuru, adaleti ve eşitliği kurma sorumluluğu yükler. Bugün bu sözü ülkemizde toplumsal barışa tercüme etmek zorundayız. Çünkü yurtta sulh ancak yurtta hukukla ve eşitlikle mümkündür." ifadelerini kullanan Bakırhan, barış için gece gündüz ter döktüklerini, çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        Bakırhan, "Mesele bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği, birinin dışarıda bırakıldığı diğerinin bununla gurur duyduğu bir düzen değildir. Mesele toplumun her ferdinin, her renginin ve her kimliğinin onurunu koruyan büyük bir çözüm örtüsü kurmaktır. Barış o örtünün ucunu Kürt'e, Türk'e, Alevi'ye, Süryani'ye, Ermeni'ye, Çerkes'e, kadına, gence, emekçiye, bu ülkede yaşayan bütün renklere ve inançlara tutturan o yüce aklın adıdır." diye konuştu.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de toplumsal barışa katkı sunmayı önemsediklerini belirterek, foruma katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

        Duhok Valisi Ali Tatar'ın da bir konuşma yaptığı foruma, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Diyarbakır milletvekilleri Serhat Eren, Sevilay Çelenk Özen ve Osman Cengiz Çandar, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Erbil Valisi Ümid Hoşnav, bazı belediye başkanları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Forum, 16 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Acı haber
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!

        Benzer Haberler

        Dicle Nehri'nde mahsur kalan genç kurtarıldı
        Dicle Nehri'nde mahsur kalan genç kurtarıldı
        DEM Parti'li Bakırhan: Onurlu bir barışın ve kalıcı bir çözümün yolu, Diyar...
        DEM Parti'li Bakırhan: Onurlu bir barışın ve kalıcı bir çözümün yolu, Diyar...
        Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri şenlikte eğlendi
        Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri şenlikte eğlendi
        Eksun gıda yılın ilk 3 ayında FAVÖK tutarını yüzde 26,8 artırdı
        Eksun gıda yılın ilk 3 ayında FAVÖK tutarını yüzde 26,8 artırdı
        Amed Sportif Faaliyetler'de genel kurul kararı
        Amed Sportif Faaliyetler'de genel kurul kararı
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde seçimli olağan genel kurul yapılacak
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde seçimli olağan genel kurul yapılacak