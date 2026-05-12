Diyarbakır'da "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu" düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu" başladı.



Ali Emiri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, forumun başlıkları arasında "hukuk", "demokrasi", "emek", "kadın özgürlüğü", "çevre", "gençlik", "ekoloji" ve "yerel demokrasi"nin bulunduğunu belirterek, bu başlıkların her birinin barışın bir parçası olduğunu söyledi.



Bakırhan, "Barış, emek, akıl, cesaret ve süreklilik isteyen büyük bir inşa sürecidir. 5 gün boyunca söylenecekler, yapılacaklar bir temenni değildir aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılmış güçlü bir çağrı olarak görülmelidir. 21. yüzyılda bu coğrafyada, bu süreçte barışı sağduyuyla, hukukla, akılla yazabiliriz diyoruz. Yeter ki savaşın çözmediğini, barışın çözebileceğine inanalım." dedi.



"Tarihin uzak sayfalarından yakın Cumhuriyet tarihimize dönüp öğretici birkaç sayfaya bakalım. Birincisi Cumhuriyetin en güçlü sözlerinden biri olan 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesidir. Bu söz bize sadece dışarıda savaş istememeyi anlatmaz. Bu söz aynı zamanda içeride de huzuru, adaleti ve eşitliği kurma sorumluluğu yükler. Bugün bu sözü ülkemizde toplumsal barışa tercüme etmek zorundayız. Çünkü yurtta sulh ancak yurtta hukukla ve eşitlikle mümkündür." ifadelerini kullanan Bakırhan, barış için gece gündüz ter döktüklerini, çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.



Bakırhan, "Mesele bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği, birinin dışarıda bırakıldığı diğerinin bununla gurur duyduğu bir düzen değildir. Mesele toplumun her ferdinin, her renginin ve her kimliğinin onurunu koruyan büyük bir çözüm örtüsü kurmaktır. Barış o örtünün ucunu Kürt'e, Türk'e, Alevi'ye, Süryani'ye, Ermeni'ye, Çerkes'e, kadına, gence, emekçiye, bu ülkede yaşayan bütün renklere ve inançlara tutturan o yüce aklın adıdır." diye konuştu.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de toplumsal barışa katkı sunmayı önemsediklerini belirterek, foruma katılım sağlayan herkese teşekkür etti.



Duhok Valisi Ali Tatar'ın da bir konuşma yaptığı foruma, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Diyarbakır milletvekilleri Serhat Eren, Sevilay Çelenk Özen ve Osman Cengiz Çandar, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Erbil Valisi Ümid Hoşnav, bazı belediye başkanları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Forum, 16 Mayıs'ta sona erecek.

