        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da, Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapılıyor

        Diyarbakır'da, Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapılıyor

        Diyarbakır'da 39 ülkeden 41 yarışmacının katılımıyla düzenlenen "Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın finali yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca Selahaddin Eyyubi Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve bugün finali yapılan yarışmada, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Finalde "hafızlık" kategorisinde Türkiye, Nijerya, Mısır, Yemen, Libya, Moritanya ve Kamerun, güzel okuma kategorisinde ise Türkiye, Malezya, Filipinler, Bangladeş, Fas, Mısır ve Endonezya'dan olmak üzere her iki kategoride toplam 14 kişi yarışıyor.

        Dereceye giren yarışmacılar, Türkiye, Kazakistan, Filipinler, Mısır ve Suriye'den 6 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucu belirlenecek.

        Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, AA muhabirine, yarışmanın 11'incisinin peygamberler ve sahabeler kenti Diyarbakır'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yarışmanın 20 Nisan'da başladığını ve bugünkü final ile tamamlanacağını belirten Büyük, şu ifadeleri kullandı:

        "Yarışmaya 39 ülkeden 29'u hafızlık, 12'si güzel okuma kategorisinden toplam 41 yarışmacımız katıldı. Bugün finali gerçekleşiyor. Burada dereceye girenlerin ödülleri, 29 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek ödül töreninde verilecek. Bu büyük organizasyonun Diyarbakır'da gerçekleşiyor olması, Diyarbakır'ın geçmişi ile geleceğine dair çok büyük bir köprü kuracaktır. Farklı ülkelerden yarışmacılarımız Diyarbakır'ı tanıdılar, kentin kültürü hakkında bilgi edindiler. Bu anlamda da çok mutluyuz."

        Final programına, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Yarışma saat 16.00'a kadar devam edecek.

        Yarışmada dereceye girenlere 29 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı
        Diyarbakır'da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı
        Diyarbakır'da husumet besleyen şahsın evi kundakladığı iddiası
        Diyarbakır'da husumet besleyen şahsın evi kundakladığı iddiası
        Gören bir daha baktı, boyutu şaşkınlık oluşturdu
        Gören bir daha baktı, boyutu şaşkınlık oluşturdu
        Fransa'da evde 6 doğum yaptı, "Fizyolojik doğum" tercihini Diyarbakır'dan y...
        Fransa'da evde 6 doğum yaptı, "Fizyolojik doğum" tercihini Diyarbakır'dan y...
        Ayrı şehirler, kayıp hayatlar: Cesetleri bulunamayan Gülistan Doku ve Mekiy...
        Ayrı şehirler, kayıp hayatlar: Cesetleri bulunamayan Gülistan Doku ve Mekiy...
        Diyarbakırlı sporcu, dünya 2'ncisi oldu
        Diyarbakırlı sporcu, dünya 2'ncisi oldu