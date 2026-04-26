Diyarbakır'da, Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapılıyor

Diyarbakır'da 39 ülkeden 41 yarışmacının katılımıyla düzenlenen "Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın finali yapılıyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca Selahaddin Eyyubi Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve bugün finali yapılan yarışmada, Kur'an-ı Kerim okundu.



Finalde "hafızlık" kategorisinde Türkiye, Nijerya, Mısır, Yemen, Libya, Moritanya ve Kamerun, güzel okuma kategorisinde ise Türkiye, Malezya, Filipinler, Bangladeş, Fas, Mısır ve Endonezya'dan olmak üzere her iki kategoride toplam 14 kişi yarışıyor.



Dereceye giren yarışmacılar, Türkiye, Kazakistan, Filipinler, Mısır ve Suriye'den 6 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucu belirlenecek.



Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, AA muhabirine, yarışmanın 11'incisinin peygamberler ve sahabeler kenti Diyarbakır'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Yarışmanın 20 Nisan'da başladığını ve bugünkü final ile tamamlanacağını belirten Büyük, şu ifadeleri kullandı:



"Yarışmaya 39 ülkeden 29'u hafızlık, 12'si güzel okuma kategorisinden toplam 41 yarışmacımız katıldı. Bugün finali gerçekleşiyor. Burada dereceye girenlerin ödülleri, 29 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek ödül töreninde verilecek. Bu büyük organizasyonun Diyarbakır'da gerçekleşiyor olması, Diyarbakır'ın geçmişi ile geleceğine dair çok büyük bir köprü kuracaktır. Farklı ülkelerden yarışmacılarımız Diyarbakır'ı tanıdılar, kentin kültürü hakkında bilgi edindiler. Bu anlamda da çok mutluyuz."



Final programına, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.



Yarışma saat 16.00'a kadar devam edecek.



Yarışmada dereceye girenlere 29 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.

