Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 23 kilogram esrar ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

