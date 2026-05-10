Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 38'i tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Silvan merkezli, Lice, Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Ergani, Eğil, Bismil ve Çermik ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 184,1 kilogram esrar, 2,5 kilogram metamfetamin, 1755 uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 41 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

