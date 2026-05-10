        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 38'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Silvan merkezli, Lice, Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Ergani, Eğil, Bismil ve Çermik ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda, 184,1 kilogram esrar, 2,5 kilogram metamfetamin, 1755 uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 41 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Öte yandan, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

