Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da yağışlarla debisi artan şelaleler ziyaretçilerini bekliyor

        Diyarbakır'da yağışlarla debisi artan şelaleler ziyaretçilerini bekliyor

        BESTAMİ BODRUK/BİLAL ÇELİKTEN - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan yağışlarla debisi artan Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri, doğa tutkunlarını bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 11:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da yağışlarla debisi artan şelaleler ziyaretçilerini bekliyor

        BESTAMİ BODRUK/BİLAL ÇELİKTEN - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan yağışlarla debisi artan Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri, doğa tutkunlarını bekliyor.

        Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri, kaplıcaları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve Kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı ile öne çıkan Çermik ilçesini yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

        Son yıllarda iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmadan etkilenen Şeyhandede ve Yabanardı şelalelerinin debisi önceki yıllarda azaldı. Kış aylarında kar, mart, nisan ve mayısta etkili olan yağmur, şelalelerin yanı sıra Sinek Çayı'na adeta can suyu oldu.

        Şelaleler, ilkbaharda güzel manzaralar sunuyor.

        Diyarbakır'ın önemli turizm destinasyonu olan Çermik ilçesinde işletmeler ziyaretçilere hizmet vermek için hazırlıklarını sürdürürken, doğa turizminde hareketliliğin esnafın yüzünü güldürmesi bekleniyor.

        - "Debileri çok yükseldi"

        Çermik Kaymakamı Adem Karataş, AA muhabirine, Çermik'in şelaleleri, doğası ve kaplıcalarıyla bölgenin önemli turizm rotalarından olduğunu söyledi.

        Son yıllarda yaşanan yağış azlığı ve kuraklığın etkisinin hayatın her alanında olduğu gibi turizme de yansıdığını belirten Karataş, "Hamdolsun bu yıl son yıllarda görülmemiş bir kar yağışı aldık. Ardından yağmurlar devam etti ve bereketli nisan yağmurlarımızı aldık. Bu manada doğamız eşsiz bir güzelliğe sahip oldu. Akmayan şelalelerimiz de canlandı. Akanların da debileri çok yükseldi." dedi.

        Yağışların turizme yansımasını da değerlendiren Karataş, şunları kaydetti:

        "Her yıl misafir ağırlayan ilçelerden biriyiz. Çermik, bölgemizde turizm destinasyonlarından biri. Bu yağışlarla beraber suyun artması, akmayan şelalelerimizin akmaya başlaması birçok rotada elimizi güçlendirdi. Bu manada daha çok turist bekliyoruz. İnşallah güzel ve verimli olacağını düşünüyoruz."

        Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da mevsimsel yağışlarla şelalelerin akışının değiştiğini dile getirdi.

        Geçen yıla göre daha fazla turist beklediklerini belirten Karamehmetoğlu, "Şelalelerimiz çok güzel, Sinek Çayımız mükemmel. Geçen yıl şelaleler, Sinek Çayı ve kaplıcalarda 500 bin misafir ağırladık. Bu sene 600 bin misafir bekliyoruz. İnanıyorum ki sadece şelaleleri 50 bin kişi ziyaret etse bu 200 bin kişi olacak." diye konuştu.

        Karamehmetoğlu, ilçenin turizm potansiyelinin ve altyapısının güçlendirilmesi için de ilgili bakanlıklarla birçok projeyi hayata geçirmek için çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

        İlçede esnaflık yapan Cuma Çiftçi ise bu yıl bereketli yağışlarla yoğun bir sezon beklediklerini söyledi.

        Turizm sezonunun da erken açılacağını dile getiren Çiftçi, "İlçemizde yoğun bir kalabalık var. Gurbetçilerimiz de gelmeye başladı." dedi.

        Şanlıurfa'dan ailesiyle şelaleleri görmeye gelen Osman Aker, bu yıl şelalenin yoğun yağışla çok güzel aktığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Ceylan Karavil Park AVM'de Aslı Arslan imza gününe yoğun ilgi
        Ceylan Karavil Park AVM'de Aslı Arslan imza gününe yoğun ilgi
        Öğretmenlerin saha çalışmasında tanıştığı özel ihtiyaçlı Zeynel, evinde ald...
        Öğretmenlerin saha çalışmasında tanıştığı özel ihtiyaçlı Zeynel, evinde ald...
        DEM Parti'li Hatimoğulları: Barış, yepyeni bir sayfa açmak demektir (2)
        DEM Parti'li Hatimoğulları: Barış, yepyeni bir sayfa açmak demektir (2)
        DEM Parti'li Hatimoğulları: Barış, yepyeni bir sayfa açmak demektir
        DEM Parti'li Hatimoğulları: Barış, yepyeni bir sayfa açmak demektir
        Diyarbakır'da öğrenciler çalışmalarını sergiledi
        Diyarbakır'da öğrenciler çalışmalarını sergiledi
        Diyarbakır'da tekme ve yumruklu kavga; 3 yaralı
        Diyarbakır'da tekme ve yumruklu kavga; 3 yaralı