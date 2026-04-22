Diyarbakır'da yangında dumandan etkilenen kişinin kurtarılması kask kamerasında
Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişinin kurtarılması, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişinin kurtarılması, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, iş yerinin kapalı olan elektrikli kepenginin bir bölümünü teknik ekipman yardımıyla açarak içeriye girdi.
Yangında dumandan etkilenen ve baygın halde bulunan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kurtarma anı ve ekiplerin çalışmaları itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.