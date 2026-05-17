Diyarbakır'da yapılan "2. Zerzevan Cup 2026 Büyükler Bahar Kupası" sona erdi

Diyarbakır'da düzenlenen "2. Zerzevan Cup 2026 Büyükler Bahar Kupası" sona erdi.





Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamada, DTSO tarafından desteklenen, Dicle Elektrik sponsorluğunda Türkiye Tenis Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonun, sporun yanı sıra kentin tarihi, turizmi ve gastronomisini de ulusal gündeme taşıdığı belirtildi.





Turnuvaya 49 kadın ve 100 erkeğin katıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"1 milyon 72 bin liralık ödül havuzuna sahip organizasyon, Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından gelen sporcuları Diyarbakır'da buluşturdu. 11-16 Mayıs tarihleri arasındaki turnuva boyunca Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarılırken, kentin gastronomisi de organizasyonun dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Sporcular ve misafirler için kurulan ciğer ocağında tescilli Diyarbakır ciğeri ikram edildi."

