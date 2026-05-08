Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Zerzevan Kalesi'nde, "Zerzevan Cup 2. Türkiye Tenis Federasyonu Bahar Kupası"nın tanıtım toplantısı düzenlendi.



Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan yaklaşık 3 bin yıllık tarihi kalede düzenlenen toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Zerzevan Cup organizasyonunun bu yıl ikinci kez düzenlendiğini hatırlattı.



Kentin uzun yıllar terör olayları nedeniyle ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda hak ettiği ilerlemeyi sağlayamadığını belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:



"Terör hadiseleri, güvenlik problemleri maalesef ekonomik kalkınmanın, tarımın ve sanayinin önüne geçti. Memnuniyetle ifade etmem gerekir ki artık o tatsız ve acı günler elhamdülillah geride kaldı. Şimdi artık devletimizin etkin mücadelesi, vatandaşlarımızın desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla Diyarbakır'da artık terör hadiseleri çok şükür konuşulmuyor."



Zorluoğlu, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin ardından Zerzevan Kalesi ile Mithras Tapınağı'nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.



Her türden spor çalışmalarına zemin oluşturacak tesislerle gençleri buluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Zorluoğlu, "Bugün spor anlamında önemli bir organizasyonun arifesindeyiz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik. Güzel bir turnuva olacak. Biliyorsunuz şehir zaten mutlu. Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'e yükseldi. Pazar günü de kutlamaları gerçekleştirilecek. Şehir bu başarıdan ve turizm sezonunun açılmasından dolayı çok mutlu. Bu mutluluğa katkı sağlayacak bir organizasyonu da birlikte gerçekleştiriyoruz. Zerzevan Cup, önümüzdeki yıllarda mutlaka uluslararası bir nitelik kazanarak Türkiye'de ve dünyada adından söz ettirecek. Şehrimizin ve Zerzevan Kalesi'nin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil ise Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen etkinliğin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.



Tenisi tabana yaymaya çalıştıklarını ifade eden Müderrisgil, yıl içerisinde ulusal ve uluslararası standartlarda 600'ü aşkın turnuva düzenlediklerini ifade etti.



Zerzevan Cup'ın önemli bir örnek olduğunu ve organizasyonun her geçen yıl geliştiğini gördüğünü dile getiren Müderrisgil, şunları kaydetti:



"81 ilimizde 'Haydi Tenise! projemizle tenisi ilkokul ve ortaokullarda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tenisin şehirlerin markalaşmasında yer alması bizim için özellikle önemli. Ödüllü bir turnuva olması çok değerli. İkinci yılımıza girdik. Ümit ediyorum ki bu ulusal turnuva, uluslararası bir organizasyona dönüşecek. Böylece dış turizme de açılacak. Tenis turizmi de önem verdiğimiz başlıklardan biri. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. İkinci yılımız kutlu olsun. Turnuvanın sakatlık yaşanmadan, güzel ve huzurlu şekilde tamamlanmasını diliyorum."



Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun da Zerzevan Cup organizasyonunun kaleyi taçlandırdığını ifade etti.



Tenisin kökeninin Roma dönemine dayandığını dile getiren Coşkun, "Bu anlamlı spor organizasyonunun burada düzenlenmesi oldukça önemli. Aslında burası bir başlangıç noktası. Tenisin kökenine baktığımız zaman Roma dönemine uzandığını söyleyebiliriz. Bulunduğumuz alan geçmişte birçok gösterinin gerçekleştirildiği bir etkinlik alanıydı. O dönemde de bir meydandan söz ediyoruz. Tenisin kökenine baktığımızda ise Trigon (Antik Roma döneminde oynanan top oyunu) dayandığını görüyoruz. Bu oyunun burada oynanmış olabileceğini düşünüyoruz. Tenisin kökeni ve temelleri, Roma İmparatorluğu döneminde burada atılmış olabilir. Trigon, hem sivillerin hem de askerlerin oynadığı bir oyundu. Avuç içiyle, bazen eldivenli bazen de eldivensiz oynanan bu oyun, tenisin ortaya çıkışındaki ilk adımlar arasında yer alıyor." diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ise binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyan Zerzevan Kalesi'nde sporun birleştirici gücüyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öztekin, "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz turnuvaya 99 erkek ve 48 kadın sporcu katılacak. Ülkemizin en iyi sporcularının da yer alacağı turnuva, 11-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda toplam 1 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak." dedi.



Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün de anlamlı bir organizasyonun ana sponsoru olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Konuşmaların ardından çocuklar gösteri maçı yaptı.



