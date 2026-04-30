Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı kınadı

Diyarbakır'da Eğitim Bir-Sen Şubesi üyeleri tarafından İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.



Şube binasında bir araya gelen üyeler adına açıklamayı okuyan Eğitim Bir-Sen Şubesi Sekreteri Recep Güneş, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir'in de bulunduğunu belirtti.



Uluslararası karasularda gerçekleştirilen saldırı sonucunda, filoda bulunanlardan haber alamadıklarını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:



"Bu kabul edilemez durum yalnızca bizleri değil insanlık onuruna sahip çıkan herkesi derinden yaralamaktadır. Sivil, barışçıl ve tamamen insani bir amaçla yola çıkan bir yardım filosuna yönelik bu müdahale, açık bir zorbalık, açık bir gasp ve açık bir insanlık suçudur. Uluslararası karasularında seyreden bir sivil yardım filosuna yapılan bu müdahale, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. İsrail terör şebekesi bir kez daha tüm dünyanın gözleri önünde uluslararası hukuku ayaklar altına almış, insanlık değerlerini hiçe saymıştır. Filoda bulunan 10 başkanımızdan ve diğer gönüllülerden hiçbir haber alamıyor oluşumuz endişemizi her geçen dakika büyütmektedir. Bu sessizlik, bu karanlık tablo ve bu belirsizlik asla kabul edilemez. Her birinin can güvenliğinden doğrudan müdahaleyi gerçekleştirenler ve buna göz yumanlar sorumludur. Bu bir kriz değil bu alçakça bir saldırıdır. Bu bir müdahale değil bu organize bir zorbalıktır. Bu bir güvenlik önlemi değil bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur."



