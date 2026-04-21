GÜNCELLEME - Diyarbakır'da midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Diyarbakır-Bingöl kara yolunun kırsal Güçlü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EJH 704 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Ganime Yıldızhan'ın (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 4'ü ağır 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

