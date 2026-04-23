        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Lise öğrencilerinin hazırladığı proje, engellilere endemik bitki türlerini tanıtmayı amaçlıyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesinde okuyan 10 öğrenci, Anadolu'nun biyolojik zenginliğini korumak ve engellilere endemik bitki türleri tanıtmayı amaçlayan proje ile "57. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali"ne katılacak.

        Giriş: 23.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Okulun müdür yardımcısı ve biyoloji öğretmeni Atilla Birkili danışmanlığında 11. sınıfta okuyan 10 öğrenci, bünyesinde birçok endemik tür barındıran UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nden esinlenerek "Anadolu'nun Saklı Hazineleri: Türkiye'nin Endemik Türleri Üzerinden Değerler Eğitimi Yaklaşımı Projesi"ni hazırladı.

        Öğrenciler proje kapsamında arazi gezilerinde elde ettikleri video, fotoğraf ve ses kayıtlarıyla işitme ve görme engellilerin de faydalanabileceği internet sitesi, dergi ve broşür ile oyun setleri tasarladı.

        Anadolu'nun biyolojik zenginliğini korumak ve engellilere endemik türleri tanıtmayı amaçladıkları proje ile "57. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" kapsamında düzenlenen il, ardından bölge yarışmalarında birincilik elde eden öğrenciler, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

        Öğrenciler, projeleriyle Ankara'da 27-30 Nisan'da düzenlenecek Türkiye finalinde yarışacak.

        - "Temelde insan ve doğayı bir arada tutan bir proje"

        Proje danışmanı Atilla Birkili, AA muhabirine, Hevsel Bahçeleri'nden esinlenerek yola çıktıkları projede insan ve doğa ilişkisini işlemeyi amaçladıklarını söyledi.

        İl ve bölge değerlendirmelerinde büyük beğeni toplayan projelerinin Türkiye finaline katılmaya hak kazandığını belirten Birkili, "Temel amacımız milli hazinemiz olan endemik türleri gençlere tanıtmak. Bunu tanıtırken kök değerlerimiz olan vatanseverlik, yardımlaşmayı anlatmak. Temelde insan ve doğayı bir arada tutan bir proje." dedi.

        Uygulama kapsamında ilk olarak saha çalışmaları yaptıklarını anlatan Birkili, şunları kaydetti:

        "En önemli nokta insan ile doğayı bir araya getirmek. Öğrencilerimiz okul dergileri çıkardı. Bunun yanında internet sitesi tasarladık. Sitemiz için Türkiye'deki 160'ın üzerinde endemik türü fotoğrafladık. Özellikle dezavantajlı gruplar için çalışmalar yaptık. Görme engelliler için Braille alfabesiyle kitapçık tasarladık. Öğrencilerimiz podcastler hazırladı. İşitsel ve görme engelliler için görsel materyaller ortaya çıkardık."

        - "Yanı başımızda olanı tanımıyoruz"

        Projede yer alan öğrencilerden 17 yaşındaki Asmin Zerya Ülbeği de doğaya karşı duyarsızlığın önüne geçmek için harekete geçtiklerini, insanlarda küçük yaştan itibaren çevre bilincini geliştirmek istediklerini söyledi.

        Öğrencilerden Ferzan Övün ise "Doğayı tanımaktan ve korumaktan her zaman bahsediyoruz. 'Yerlere çöp atmayalım. Karbon ayak izimize dikkat edelim.' gibi sözler beynimizde yer edindi ancak bunu günlük yaşamımıza uyarlamıyoruz. Anadolu topraklarında, çevremizde, köylerimizde neler var? Yanı başımızda olanı tanımıyoruz. Biz de projemizle bunları tanıtmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

        Esma Akçıl da doğa hakkında bilgi sahibi olmanın herkesin hakkı olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

        "Bilginin erişilebilir olması herkes için eşit olmalıdır. Biz bunun farkındayız. Bundan dolayı elde ettiğimiz görüntü ve ses dosyalarını görme ve işitme engelli bireylerin de kullanması adına depoluyoruz. Görme engelli arkadaşlarımız için podcast içeriklerimiz, Braille alfabesiyle hazırlanan kitapçığımız var. İşaret diliyle hazırladığımız içeriklerle arkadaşlarımızın endemik türler hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu sayede görme ve işitme engellilerin bilgi edinmesini sağlıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

