Mağarada cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015'te kırsaldaki bir mağarada kayaların arasında cesedi yakılmış bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen Gülizar B'yi öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi olan tutuksuz sanık H.B'nin ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B. katılmadı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve sanık Biroğlu'nun avukatı ise duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tanık olarak dinlenilen maktulün teyzesi G.C, Gülizar B'nin kaybolmadan bir gün önce çocuklarıyla gelerek evinde kaldığını belirtti.



Gülizar B. ve çocuklarıyla ertesi gün hastaneye gittiklerini anlatan G.C, şunları kaydetti:



"Gülizar B, fiş alıp geleceğini söyledi, çocukları yanımda kaldı. Daha sonra hiç gelmedi. Gülizar B. evime geldiğinde telefon yanında yoktu. Oğlumun telefonunu alıp sim kartını takıp kocasıyla konuşacağını söyleyerek balkona geçti. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum. Kaybolduktan birkaç gün sonra Gülizar'ın eşini arayıp durumu sordum. Eşi de Gülizar'ın sanık Mehmet Biroğlu'nun yanına gittiğini söyledi."



Gülizar B'nin kız kardeşi K.S. ise ablasının kaybolmadan birkaç gün önce evine gelip, kaldığını belirtti.



K.S, "Ablam sanık Mehmet Biroğlu'nun aracına binerek evden ayrıldı. Aradan 4 gün geçtikten sonra kaybolduğunu babam söyledi. Ablamın, eşi ile araları hiç iyi değildi. Eşinin onu dövdüğünü duyuyorduk. Mehmet Biroğlu ile aralarında gönül ilişkisi olup olmadığını bilmiyorum. Bilseydik buna engel olurduk. Ablamın telefonla çok konuştuğunu görüyordum. Sorduğumuzda eşi ile görüşme yaptığını söylüyordu." ifadelerini kullandı.



Maktulün kızkardeşi M.S. de ablasının kaybolmadan 3 gün önce bir süre telefonda konuştuğunu gördüğünü söyledi.



Ablasının kendisiyle o gün sürekli konuşmak istediğini anlatan M.S, "Bir şey söylemek istiyordu ama bir türlü söyleyemiyordu. 3 gün sonra Gülizar'ın kaybolduğunu öğrendim. İlk aklıma gelen Mehmet Biroğlu oldu. Çünkü sürekli onunla görüşüyordu. Eşi de ablama sürekli şiddet uyguluyordu. İki sanığın da ceza almasını istiyorum." dedi.



Gülizar B'nin ablası İ.K. ise 10 yıllık evliliği sürecinde kardeşini 3 kez gördüğünü ifade etti.



Teyzesi ve ablasından Gülizar'ın kaybolduğunu öğrendiğini anlatan İ.K, şunları kaydetti:



"Hastaneye gidip baktık Gülizar'ın kayıt yaptırmadığını öğrendik. Daha sonra kardeşimizin kayıp olduğunu karakola bildirdik ve izine rastlamadık. Eşi kardeşime bakmıyordu. Kardeşimin durumu kötüydü ve hastaydı. Kavga ettiklerini ailemden duyuyordum. Çünkü Gülizar'ın küsüp babamın evine geldiğini duyuyordum. Mehmet Biroğlu, kardeşimi sürekli hastaneye götürüp getiriyordu. Aralarında bir ilişki olup olmadığını bilmiyorum."



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut halinin devamı ile dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.



Tutuklu sanık Mehmet Biroğlu'nun avukatı müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, gelecek celse bazı tanıkların dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.



- İstenilen ceza



Davanın iddianamesinde, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B. hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Ayrıca H.B. hakkında "kötü muamele" suçundan da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



- Sanık koca, kimsesizler mezarlığına defnedilen eşinin mezarını ziyaret etmişti



Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 29 Temmuz 2015'te ayrıldığı evine dönmeyen evli ve 3 çocuk annesi Gülizar B'nin yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'nde 9 Ağustos 2015'te bölgede piknik yapan bir aile, fark ettiği koku üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.



Olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağarada yakılmış cesetle karşılaşmış, otopside cesedin kime ait olduğu tespit edilemediği için cenaze Diyarbakır'da Yeniköy Mezarlığı'ndaki kimsesizler bölümüne defnedilmişti.



O süreçte faili tespit edilemeyen cinayetin aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma derinleştirilmiş, Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturulmuştu.



İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda, cesedin 2015'te Diyarbakır Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Gülizar B'ye ait olabileceği ihtimali değerlendirilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kayıp ve cesetle ilgili iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.



Soruşturma kapsamında, Gülizar B. ile daha önce HTS kayıtlarında sık sık telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Mehmet Biroğlu gözaltına alınarak 20 Mayıs'ta tutuklanmış, cesedin kimliği 10 yıl sonra tekrar yapılan DNA incelemesi ve yeniden yüzlendirme çalışmasıyla belirlenmişti.



DNA incelemesi, HTS ve daraltılmış baz çalışmaları sonucu elde edilen deliller doğrultusunda Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Biroğlu'nun yeniden ifadesi alınarak, tutukluluğunun devamına karar verilmişti.



Sanık Biroğlu'nun, yaklaşık 4,5 ay sonra olay yerine 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edilmişti.



Jandarma ekiplerince, 10 yıl sonra aileye Gülizar B'nin mezarının Yeniköy Mezarlığı'nda olduğu bilgisi verilmiş, bunun üzerine öldürülen kadının eşi H.B. ve iki kayınbiraderi mezarı ziyaret etmiş, çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletmişti.

