        Diyarbakır Haberleri "Maziden Atiye" öğrenci programının 56'ncısı Diyarbakır'da başladı

        "Maziden Atiye" öğrenci programının 56'ncısı Diyarbakır'da başladı

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" öğrenci programının 56'ncısı Diyarbakır'da başladı.

        Giriş: 04.05.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda, öğrenci programının başlamasıyla ilgili düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, program kapsamında kente gelen öğrencilere ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

        Bu yıl ilde gerçekleştirilecek beş programın ilkinin açılışını yaptıklarını ifade eden Sadoğlu, "Bu etkinlikler 5 haftalık bir program halinde olacak. Sizden sonra da 4 grubu daha ilimizde ağırlayacağız. Hem maziyi hem de atiyi iyi bilmemiz gerekiyor. Sizden ülke olarak, memleket olarak çok şey bekliyoruz. Bu eğitimlerle maziden atiye iyi bir köprü kuracağınıza inanıyoruz." dedi.

        Proje yürütücülerinden öğretmen Ali Haydar Arslan da 2023-2024 eğitim öğretim yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlatılan programın, bugün 10 ilde Türkiye'nin tüm illerinden öğrencilerin katılımıyla sürdüğünü aktardı.

        Programın Diyarbakır'ın yanı sıra Bitlis, Edirne ve Trabzon'da da eş zamanlı olarak yapıldığını belirten Arslan, "Şimdiye kadar bu programlar çerçevesinde 4 bin 500 öğrenci ve 500 öğretmen arkadaşımızı ağırladık." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel yapılarına ilişkin sunum yaptı.

        Program kapsamında, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Elazığ, Adana, Adıyaman, Batman ve Kilis'ten lise öğrencisi 64 kız, 4-9 Mayıs tarihlerinde kentte düzenlenecek konferans, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Süper hücreden geriye kalan!
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Kızını 12 kurşunla öldüren sanıktan şikayetçi olmadı
