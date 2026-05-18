        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi hizmeti başladı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi hizmeti sunulmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi hizmeti sunulmaya başlandı.


        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinin ilçede yapılmaya başlanmasıyla hastaların daha hızlı tanıya ulaşmasının ve il dışı ya da merkez hastanelere sevk ihtiyacının azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

        Hastanede gerçekleştirilen işlemlerin anestezi eşliğinde uygulandığı ifade edilen açıklamada, bu durumun hasta konforunu artırmasının yanı sıra işlem güvenliği açısından da önemli avantajlar sağladığı vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

        Asiltürk, şunları kaydetti:


        "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine yerinde ve hızlı erişimini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Silvan Devlet Hastanemizde endoskopi ve kolonoskopi hizmetinin başlatılması, bu anlamda önemli bir adımdır. Bu sayede hastalarımızın tanı süreçleri hızlanacak, merkez hastaneler üzerindeki yük azalacak ve sağlık hizmetlerimizin etkinliği artacaktır. İl genelinde sağlık altyapımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
