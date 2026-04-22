        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri TTK'nin "mobil kitap satış tırı" Diyarbakır'a geldi

        TTK'nin "mobil kitap satış tırı" Diyarbakır'a geldi

        Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Diyarbakır'da kitapseverlere kapılarını açtı.

        Giriş: 22.04.2026 - 17:17 Güncelleme:
        TTK'nin "mobil kitap satış tırı" Diyarbakır'a geldi

        Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Diyarbakır'da kitapseverlere kapılarını açtı.

        Proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilini ziyaret edecek tırın, 25'inci durağı Diyarbakır oldu.


        Merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar İlçe Halk Kütüphanesi bahçesine park edilen tır, kurum yayınlarından geniş seçkiyi indirimli fiyatlarla okuyucuyla buluşturuyor.

        Arkadaşlarıyla tırı ziyarete gelen lise öğrencisi Tarık Alpkaya, AA muhabirine, TTK'nin mobil kitap satış mağazasının kente gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Mağazada çok farklı seçkilerin yer aldığını vurgulayan Alpkaya, "Bu inceliklerinden dolayı Türk Tarih Kurumuna teşekkür ederim. Kitapların fiyatı çok uygun. Yani bir öğrencinin alabileceği kadar uygun. Burada yüzlerce kitap var. Bu kitapları okuyup kendi uygarlığımız hakkında bilgi edinmek çok güzel bir şey." dedi.

        Veysel Yüce de arkadaşlarıyla gezdiği mobil kitap satış mağazasında yüzlerce farklı kitabın bulunduğunu belirtti.

        Fiyatlar uygun olduğu için 15 kitap satın aldığını söyleyen Yüce, "Fiyatlarda yüzde 40 indirim olmasını beklemiyordum. Diğer arkadaşlarıma da tavsiyede bulundum. Kendileri de geldiler, birkaç kitap aldılar. Tırın, en yakın zamanda tekrar Diyarbakır'a gelmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

        Yarın da kentte bulunacak mobil kitap satış tırı, merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda konuşlandırılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!

        Jandarmanın girişimiyle traktörler için fenni muayene hizmeti çiftçinin aya...