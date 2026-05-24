Turizmin gözdesi Diyarbakır'da bayram tatili yoğunluğu başladı

ÖMER YASİN ERGİN - Turizmin gözde şehirleri arasında bulunan Diyarbakır, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelen turistleri ağırlıyor.



Tarih, kültür ve inanç turizminin gözde şehirleri arasında bulunan Diyarbakır'da, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yerli ve yabancı turist yoğunluğunun yaşanması bekleniyor.



Bayram tatilini Diyarbakır'da geçirmeyi tercih eden ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Dört Ayaklı Minare ve kiliseler gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı görme fırsatı buluyor.



- "Yerli ve yabancı birçok turistin Diyarbakır'ı tercih ettiğini görebiliyoruz"



Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Başkanı Veysi Kaya, AA muhabirine, Diyarbakır'da 42'si turizm işletme belgeli olmak üzere 112 otel ve 9 binin üzerinde yatak sayısı bulunduğunu söyledi.



Diyarbakır'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, tarih, kültür, doğa ve inanç turizmi açısından ön plana çıktığını belirten Kaya, ziyaretçilerin, açık hava müzesi konumundaki kenti severek gezdiğini anlattı.



Diyarbakır'da ilkbahar aylarının turizmin en güzel ve yoğun olduğu aylar olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:



"Geçen bayram biraz soğuk ve yağışlı olduğu için otellerdeki doluluk oranları yüzde 60 civarlarındaydı. Bu bayram ise tam mevsimine denk geldiği için birçok turistin Diyarbakır'ı tercih ettiğini görebiliyoruz. Diyarbakır'da bayram heyecanıyla otel dolulukları yüzde 80'lere varmak üzere. Bayramın birinci günü doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olmasını bekliyoruz. İlk 5 ayın verilerine baktığımızda 395 bini yerli, 32 bini yabancı olmak üzere Diyarbakır'ı 427 bin kişi ziyaret etti. 9'uncu ay itibarıyla kenti ziyaret edenlerin sayısının 900 bini geçmesini, yıl sonunda ise bu sayının 1 milyon 300 bini aşmasını bekliyoruz."



Kaya, kentteki güzelliklerin görülmesi gerektiğini belirterek, turistleri kente davet etti.



- "Diyarbakır'ı çok sevdik"



Çorum'dan gelen Ubeydullah Ahıskalı da Diyarbakır'a ilk defa geldiğini, ailesiyle beraber tarihi ve turistik mekanları ziyaret ettiğini belirtti.



Ahıskalı, "Buranın tarihini ve kültürünü görmek için geldik. Diyarbakır gerçekten çok kültürlü ve eski bir şehir. Özellikle Ulu Cami bizi çok etkiledi, muazzam bir yapı. Çok memnunuz, Diyarbakır'ı çok sevdik. Halkı çok cana yakın ve hürmetkar. Herkese tavsiye ediyorum, kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Ben geç kalmışım o nedenle üzüldüm." ifadelerini kullandı.



Isparta'dan gelen Yusuf Zeybek ise uzun zamandır Diyarbakır'ı ziyaret etmek istediğini, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek bu amacını gerçekleştirdiğini dile getirdi.



Tarihi Sur ilçesindeki tarihi mekanları gezdiğini ve ilçeyi çok beğendiğini aktaran Zeybek, "Diyarbakır'dan sonra Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'i ziyaret edip geri döneceğiz. İnsanlara buraya gelip bu değerleri görmeyi, tarihi hissetmelerini tavsiye ediyoruz. İnşallah herkes gelip görür." dedi.



Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda kahvaltı salonu işleten Mustafa Avcılar ise Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk beklediklerini belirtti.



Misafirleri en güzel şekilde ağırladıklarını ifade eden Avcılar, şunları kaydetti:



"Geçen seneki yoğunluktan dolayı daha hazırlıklıyız. Geçen sene de misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladık. Onları en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Diyarbakır gastronomi konusunda çağ atladı. İnsanlar hem tarihi mekanları ziyaret etmeye hem de yemek yemeye geliyor. Buraya gelenler Diyarbakır'a hayran kalıyor, aşık oluyorlar. Gelen misafirler bizim başımızın tacıdır, onların en iyi şekilde ağırlayıp geri gönderiyoruz."

