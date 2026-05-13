Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez'den kurban bağışı çağrısı

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, Kurban Bayramı için vekaletle kurban kesimine ilişkin açıklama yaptı.



Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılay Sur Şubesi olarak yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.



Kurban Bayramı'nın yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güçlü hissedildiği dönemlerden biri olduğunu ifade eden Sönmez, hayırsever vatandaşların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.



Türk Kızılay'ın 2026 yılı vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 30'dan fazla ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalarına devam ettiğini bildiren Sönmez, şunları kaydetti:



"Kurban Bayramı'nın anlamını daha derinden yaşamak, insanlık değerlerini paylaşmak ve yıl boyu süren yardımlaşma kültürünü pekiştirmek amacıyla herkesi kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz. Diyarbakır halkının her zaman olduğu gibi bu kampanyaya da güçlü destek vereceğine inanıyoruz. 'Kızılay Kurban Modeli' sayesinde Kurban Bayramı, yalnızca birkaç günlük bir dönem olmanın ötesine geçerek yıl boyu süren bir bereket sürecine dönüşmektedir. Bu model kapsamında kurban payları kavurma konserveleri haline getirilmekte, böylece uzun süre saklanabilir bir formda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bu sayede hayırseverlerin bağışları sadece bayram günleriyle sınırlı kalmamakta, yıl boyunca binlerce sofraya bereket ve umut taşımaktadır."



Sönmez, kampanya kapsamında yurt içi ve Gazze/Filistin için kurban bedelinin 17 bin 250 lira, yurt dışı için ise 6 bin 350 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

