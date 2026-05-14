Yağışlarla görünür hale gelen sarı benekli semenderin yaşam alanları tespit ediliyor

        BESTAMİ BODRUK - BİLAL ÇELİKTEN - Diyarbakır'da mevsimsel yağışlarla canlanan berrak su kaynaklarında görünür hale gelen sarı benekli semenderlerin yaşam alanları tespit ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Önceki yıllarda yaşanan yağış azlığı ve küresel kuraklık nedeniyle yaşam alanları daralan sarı benekli semenderler, nesli tehlike altında olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma listesine alındı.

        "Türk semenderi" olarak da bilinen sarı benekli semenderler kar ve yağmur suları sayesinde canlanan su kaynaklarında daha sık görülmeye başladı.

        Su kaynaklarında "sarı benekli semender" görüldüğü bildirimleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince bu türün yaşam alanlarının ve sayılarının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Bir durakları da Çüngüş ilçesinin Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki Akdeniz iklimine sahip kırsal Geçit Mahallesi olan ekipler, berrak çayda semenderlerin izini sürüyor.

        - "Karların erimesiyle ortaya çıkıyorlar"

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, önceki yıllarda birçok su kaynağının kurumaya başladığını, buralarda yaşayan birçok canlının yaşam alanının daraldığını söyledi.

        Satar, semenderlerin de buna bağlı olarak üreme yetileri ve sayılarında da azalma meydana geldiğini ifade ederek, "Bu yıl yağışların bol olmasıyla sarı benekli semenderlerin hem üreme başarısı arttı hem de birçok yere dağıldılar. Karların erimesiyle ortaya çıkıyorlar. Son zamanlarda semenderlerle alakalı çok sayıda fotoğraf geliyor. Görülme sıklığı çok arttı. Bu da bizi çok sevindirdi." dedi.

        Sarı benekli semenderlere zarar vermenin cezai bir yaptırımı olduğunu ifade eden Satar, bu türe zarar verdiği tespit edilen kişilere 557 bin 212 lira para cezasının uygulandığını belirtti.

        Sarı benekli semenderlerin bir kurbağa türü olduğunu, hiçbir zararının olmadığı ve zehrinin bulunmadığını anlatan Satar, "Bunlar çok masum canlılar. Aynı zamanda yaşam alanlarını kirlettiğimizde de bu canlılar doğada yok olacaktır. Temiz sulara alışık canlılar. Bu canlıları tanıtmak istiyoruz. Bu türe zarar verilmesini istemiyoruz." diye konuştu.

        Satar, sarı benekli semenderlerin yaşam alanlarının korunması için temiz su kaynaklarına tarımsal atıklar ve piknik yapan kişilerce çöp atılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

