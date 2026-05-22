Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu Sinirci köyü mevkisinde, C.E. idaresindeki B 34 GNT plakalı otomobil, M.G. yönetimindeki 41 AYZ 936 plakalı kamyonet ile Z.Ş'nin kullandığı 61 AIY 675 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

