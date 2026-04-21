Çevre sorunları ve savaşlara karşı farkındalıkta sanatın gücünü kullandı

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan Hayrullah Altay, sanatın gücünden faydalanarak kat'ı, yağlı boya ve rölyef tekniğiyle ortaya çıkardığı eseriyle savaşlara ve çevre sorunlarına dikkati çekiyor.





Kentte uzun süre inşaat teknikerliği ve reklamcılık yaptıktan sonra emekli olan 65 yaşındaki Altay, çalıştığı alanlarda tasarım, çizim, kesme ve kabartma becerilerini geliştirdi.



Yaklaşık 18 yıldır hat ve kat'ı sanatıyla ilgilenen Altay, dünyada son dönemde artan savaşlar ve çevre sorunları konusunda farkındalık için kat'ı, yağlı boya ve rölyef tekniğiyle "Sessiz Çığlık" adını verdiği eser hazırladı.



Hayrullah Altay, AA muhabirine, dünyada özellikle birkaç yıldır artan savaşlar nedeniyle zulüm, kan ve gözyaşının hakim olduğunu söyledi.



Özellikle Filistin, Gazze ve İran'da yaşananlara değinen Altay, "Gücü elinde bulunduranların adaletsiz şekilde dünyayı tahakküm altına alması, mazlum insanların ezilmesi ve dünyanın buna ses çıkaramamış olması, her vicdan sahibi insan gibi beni de çok derinden etkiledi. 'Bir kötülükle karşılaştığınızda önce elinizle müdahale edin, elinizle edemezseniz dilinizle müdahale edin, dilinizle edemezseniz de kalbinizle buğzedin' hadisişerifinden yola çıkarak ben de kendi sanatımla ne yapabilirim diye düşündüm." diye konuştu.



Altay, son dönemlerde çevre sorunlarının da arttığına işaret ederek, uzun süren tasarım aşamasının ardından insanları düşündürmeyi, onlara sorumluluklarını hissettirmeyi amaçlayan tablo ortaya çıkardığını anlattı.



- "İkiye bölünme dünyanın artık bu kötülüğü kaldıramayacağını anlatıyor"



Çalışmasını karma tekniklerle oluşturduğundan bahseden Altay, şöyle devam etti:



"Rölyef ve yağlı boyayı da işin içine katarak arka fonda tamamen kat'ı tekniğiyle atmosferi işledim. Ön yüzündeki yerküreyi ve okyanusu yağlı boyayla ele aldım. Sol tarafta kalan Amerika kıtasını insanlığın çürümüşlüğünü simgelemesi için kuru ağaç kabuklarından, sağ taraftaki Asya, Avrupa, Afrika kıtalarını ise keçe malzemeden yaptım ki onu biraz yeşil bıraktım. Bunun da anlamı dünyada henüz ümidini kaybetmeyen insanlık var. Yani dünyanın düzeleceğine umut olsun anlamında. Ortadan ikiye bölünmeyi betimleyen magma tabakası da dünyanın artık bu kötülüğü kaldıramayacağını anlatıyor."



Altay, çalışmasında dünyayı, Arap alfabesindeki "nun" harfiyle çevrelediğini dile getirerek, "Bu da yerkürenin aslında ilahi bir yörünge etrafında dönmesini anlatıyor. Arka fondaki uzay boşluğu da kozmik alemde dünyanın çok az bir yer kapladığını, insanın kendi sorumluluğunun mutlak otoriteye bağlanırsa ancak düzgün yöne gideceğini anlatıyor. Bu, benim ve dünyanın, yer kürenin sessiz çığlığı. Bu, dünyanın kötü gidişatına estetik bir itiraz." ifadelerini kullandı.

