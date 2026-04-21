Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Çevre sorunları ve savaşlara karşı farkındalıkta sanatın gücünü kullandı

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan Hayrullah Altay, sanatın gücünden faydalanarak kat'ı, yağlı boya ve rölyef tekniğiyle ortaya çıkardığı eseriyle savaşlara ve çevre sorunlarına dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 13:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentte uzun süre inşaat teknikerliği ve reklamcılık yaptıktan sonra emekli olan 65 yaşındaki Altay, çalıştığı alanlarda tasarım, çizim, kesme ve kabartma becerilerini geliştirdi.

        Yaklaşık 18 yıldır hat ve kat'ı sanatıyla ilgilenen Altay, dünyada son dönemde artan savaşlar ve çevre sorunları konusunda farkındalık için kat'ı, yağlı boya ve rölyef tekniğiyle "Sessiz Çığlık" adını verdiği eser hazırladı.

        Hayrullah Altay, AA muhabirine, dünyada özellikle birkaç yıldır artan savaşlar nedeniyle zulüm, kan ve gözyaşının hakim olduğunu söyledi.

        Özellikle Filistin, Gazze ve İran'da yaşananlara değinen Altay, "Gücü elinde bulunduranların adaletsiz şekilde dünyayı tahakküm altına alması, mazlum insanların ezilmesi ve dünyanın buna ses çıkaramamış olması, her vicdan sahibi insan gibi beni de çok derinden etkiledi. 'Bir kötülükle karşılaştığınızda önce elinizle müdahale edin, elinizle edemezseniz dilinizle müdahale edin, dilinizle edemezseniz de kalbinizle buğzedin' hadisişerifinden yola çıkarak ben de kendi sanatımla ne yapabilirim diye düşündüm." diye konuştu.

        Altay, son dönemlerde çevre sorunlarının da arttığına işaret ederek, uzun süren tasarım aşamasının ardından insanları düşündürmeyi, onlara sorumluluklarını hissettirmeyi amaçlayan tablo ortaya çıkardığını anlattı.

        - "İkiye bölünme dünyanın artık bu kötülüğü kaldıramayacağını anlatıyor"

        Çalışmasını karma tekniklerle oluşturduğundan bahseden Altay, şöyle devam etti:

        "Rölyef ve yağlı boyayı da işin içine katarak arka fonda tamamen kat'ı tekniğiyle atmosferi işledim. Ön yüzündeki yerküreyi ve okyanusu yağlı boyayla ele aldım. Sol tarafta kalan Amerika kıtasını insanlığın çürümüşlüğünü simgelemesi için kuru ağaç kabuklarından, sağ taraftaki Asya, Avrupa, Afrika kıtalarını ise keçe malzemeden yaptım ki onu biraz yeşil bıraktım. Bunun da anlamı dünyada henüz ümidini kaybetmeyen insanlık var. Yani dünyanın düzeleceğine umut olsun anlamında. Ortadan ikiye bölünmeyi betimleyen magma tabakası da dünyanın artık bu kötülüğü kaldıramayacağını anlatıyor."

        Altay, çalışmasında dünyayı, Arap alfabesindeki "nun" harfiyle çevrelediğini dile getirerek, "Bu da yerkürenin aslında ilahi bir yörünge etrafında dönmesini anlatıyor. Arka fondaki uzay boşluğu da kozmik alemde dünyanın çok az bir yer kapladığını, insanın kendi sorumluluğunun mutlak otoriteye bağlanırsa ancak düzgün yöne gideceğini anlatıyor. Bu, benim ve dünyanın, yer kürenin sessiz çığlığı. Bu, dünyanın kötü gidişatına estetik bir itiraz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Asensio derbiye yetişek mi?
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"

        Benzer Haberler

        ÇEFES 2026 için geri sayım başladı
        ÇEFES 2026 için geri sayım başladı
        Bu kez yaşlılar minikleri ziyaret etti Alzheimer merkezi konukları minikler...
        Bu kez yaşlılar minikleri ziyaret etti Alzheimer merkezi konukları minikler...
        Bin 732 kişiye cezai işlem uygulandı
        Bin 732 kişiye cezai işlem uygulandı
        Düzce'de uyuşturucudan 61 kişi hakkında işlem yapıldı
        Düzce'de uyuşturucudan 61 kişi hakkında işlem yapıldı
        Düzce'de aranan 65 kişi yakalandı, 27 şahıs tutuklandı
        Düzce'de aranan 65 kişi yakalandı, 27 şahıs tutuklandı
        El sanatları merkezinde yangın tatbikatı
        El sanatları merkezinde yangın tatbikatı