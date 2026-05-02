D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.





İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan, Türkiye'nin önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.



Güzergahın Bolu sınırlarında yer alan Elmalık, Karayolları Kavşağı ve Polisevi mevkileri ile Düzce kısmında kalan Karanlıkdere, Bakacak ve Taşaltı mevkilerinden geçen sürücüler dikkatli ilerledi.



Bölgede yer yer sağanak geçişleri de görüldü.



Ekipler, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

