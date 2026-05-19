Doğaseverler 9 rotada arıların dünyasını keşfe çıkıyor

ÖMER ÜRER - Türkiye'de belirlenen 9 arıcılık rotası, doğaseverleri arıların dünyasında yolculuğa çıkarıyor.



Avrupa Arıcılık Federasyonu Bilim Komitesi Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım, "apiTURroute" platformunun kurucularından Mustafa Ertekin ile yaklaşık 3 yıl önce "Doğaya karışın, doğayı karıştırmayın" sloganıyla apiturizm (arıcılık ve doğa turizminin birleşmesi) projesini hayata geçirdi.



Proje kapsamında Türkiye'nin farklı noktalarından bir araya gelen doğaseverler, Afşin, Bingöl-Tunceli-Erzincan, Kars-Ardahan-Artvin, Muğla, Bursa-Balıkesir, Düzce-Sakarya, Ağva-Şile, Tekirdağ-Kırklareli-Edirne ve Rize'de oluşturulan arıcılık rotalarındaki gezilere belirli zaman dilimlerinde katılarak arı ve arıcılık ürünlerini gözlemleme, deneyimleme ve tatma imkanı buluyor.



Doğayla iç içe arıların dünyasını keşfe çıkan katılımcılar, arıcı kıyafeti giyip kovan başına geçerek de arıcılığın incelikleri hakkında bilgi sahibi oluyor.



- "Arıcılığı tanıtmaya çalışıyoruz"



Projenin Düzce-Sakarya rotasında AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Aslı Özkırım, 32 yıldır arıcılık, arı sağlığı ve arı biyolojisi alanlarında çalışmalar yaptığını söyledi.



Arıcılığın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için Türkiye'nin her köşesine giderek seminerler verdiğini belirten Özkırım, 3 yıl önce, arıların dünyasının yakından tanınmasına yönelik apiturizm projesinin başlatıldığını kaydetti.



Özkırım, proje kapsamında Türkiye'de 9 rota oluşturduklarını, katılımcıların hiçbirinin arıcı olmadığını aktararak, "Misafirlerimiz doğaseverler ve doğayı merak edenler. Burada Düzce'nin doğasını, kestane balının ve Yığılca arısının ünlü olduğunu öğrendiler. Kitlesel turizmi istemiyor, butik turizmi destekliyor, arıcılığı tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Gezilere katılanların, arıcılık ve arı hakkında bilmediklerini öğrendiğini anlatan Özkırım, "Mesela Muğla rotasında çam balını, Tekirdağ-Kırklareli-Edirne rotasında Trakya arısı ve meşe balını, Düzce rotasında Yığılca arısı ve kestane balını tanıtıyoruz. Bir rotaya katılan diğerine de katılmak istiyor. Arıcılık ve arı hakkında bilmediklerini öğreniyorlar. Balın nasıl elde edildiğini maskeleri takıp kovanların başında terleyince anlıyorlar. Arıcının emeğini orada fark ediyorlar. Bu büyük bir kazanım." diye konuştu.



Özkırım, Api-Turizm Global projesinin de yürütücüsü olduğunu dile getirerek, "Tanzanya, Slovenya, Portekiz, İspanya ve İtalya'da partnerlerimizle hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu projeye çocuklarımızı da dahil ediyoruz. Onları doğa sevgisiyle bütünleştirip önlemleri alarak arılıklara sokuyoruz. Yaşlanan arıcılığımızı gençleştirmeye hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



-"Arının korkulacak bir varlık olmadığını anlatıyoruz"



Projenin Düzce-Sakarya rotası yürütücüsü arıcılık eğitmeni ve arıcı Seher Arı Ar da "arının sadece baldan ibaret olmadığını göstermek" adına birçok çalışma yaptıklarını söyledi.



Ar, gezilere katılanların, hem doğayla iç içe olma hem de arıcılığı yakından tanıma fırsatı elde ettiğinden bahsederek, "Arı ve doğayla yolları bir şekilde kesişmiş insanlar bir arada. Burada fikir alışverişinde bulunuyor. Bizden sonraki nesillerimize, çocuklarımıza arının korkulacak bir varlık olmadığını, soframızdaki yiyeceklerimizin yüzde 75'inin arılar sayesinde olduğunu anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

