        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri DÜTAGAM çevre dostu projeler üretiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM), çevre dostu projeleri hayata geçiriyor.


        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre görüşlerine yer verilen Merkez Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, "sıfır atık" prensibini akademik sahadan üretim koridorlarına taşıyan merkezin, tarımsal atıklara çöp olarak değil başka endüstriler için hammadde olarak baktığını belirtti.

        Fındık zürufundan budama atıklarına kadar tonlarca tarımsal atığın laboratuvar ortamında işlenerek ekonomiye kazandırıldığını aktaran Akçay, "sıfır atık" modeline bilimsel yön verildiğini kaydetti.

        Akçay, DÜTAGAM olarak yürüttükleri faaliyetlerin hem çevre kirliliğini önlediğine hem de ekonomik kazanç sağladığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:


        "Elde ettiğimiz tarımsal kompostları üreticilerimize sunarak tonlarca atığın doğaya zarar vermesini engelliyor, 'sıfır atık' bilincini her alanda yaşatıyoruz. Ayrıca bölgenin fındık üreticilerinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan fındık dal atıklarından tıbbi ve yenilebilir mantar üreterek katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

