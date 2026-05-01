        Düzce, Bolu ve Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Düzce, Bolu ve Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Düzce, Bolu ve Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

        Giriş: 01.05.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Düzce'de işçi sendikaları üyeleri, Cedidiye Meydanı'nda toplandı.

        Bazı siyasi partilerin de destek verdiği programda katılımcılar, ellerinde flamalar ve pankartlarla Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

        Burada Petrol-İş Düzce Şube Başkanı Ali Işık, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın, emeğin, dayanışmanın ve birlikteliğin anlam kazandığı bir gün olduğunu söyledi.

        Çeşitli sloganlar atan sendika üyeleri, daha sonra dağıldı.

        - Bolu

        Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan çeşitli sendika, oda, dernek ve siyasi parti üyeleri, ellerinde taşıdıkları pankartlar, flamalar ve bayraklar eşliğinde Kent Meydanı'na yürüdü.

        Kutlamaların gerçekleştirildiği bariyerlerle çevrilen alana gelen katılımcılar, üst aramasından geçtikten sonra içeriye alındı.

        Etkinlik, tertip komitesi tarafından hazırlanan ortak basın açıklaması okunduktan sonra müzik eşliğinde halay çekilmesinin ardından sona erdi.​​​​​​​

        - Bartın

        Bartın'da Kemer Köprü Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve çeşitli sendika üyeleri, ellerindeki döviz ve afişlerle sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Burada Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu adına konuşan Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, iş ve emek için, insanca yaşamak, savaşa karşı barışı savunmak için milyonlar olarak alanlarda taleplerini haykırdıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

