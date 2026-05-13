Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 51 zanlı yakalandı

Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce başlatılan takipli siber suç faaliyeti kapsamında, 55 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde banka hesaplarının kullanıldığı tespit edildi. Zanlıların, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde kullanılan banka hesapları üzerinden elde edilen kazancın naklini yaparak, "para nakline aracılık etmek" suçunu işledikleri anlaşıldı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 55 şüphelinin hesaplarında, 1 Ocak 2025-1 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan dönemde 24 milyar lira işlem hacmi olduğu belirlendi. Düzce, Ankara, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Gaziantep, İzmir, Bolu, Kocaeli ve Hatay'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

