        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 51 zanlı yakalandı

        Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 51 zanlı yakalandı

        Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce başlatılan takipli siber suç faaliyeti kapsamında, 55 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde banka hesaplarının kullanıldığı tespit edildi.


        Zanlıların, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde kullanılan banka hesapları üzerinden elde edilen kazancın naklini yaparak, "para nakline aracılık etmek" suçunu işledikleri anlaşıldı.


        Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 55 şüphelinin hesaplarında, 1 Ocak 2025-1 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan dönemde 24 milyar lira işlem hacmi olduğu belirlendi.


        Düzce, Ankara, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Gaziantep, İzmir, Bolu, Kocaeli ve Hatay'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı.

        Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"

