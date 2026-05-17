Düzce'de "36. Geleneksel Off-Road Şenlikleri" sona erdi

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen "36. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri" sona erdi. Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 75 araç ve 150 sporcu katıldı. Yarışların son gününde adrenalin tutkunu sporcular, büyük motor hacimli ve tam donanımlı araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı. Alanı dolduran izleyiciler, sürücülerin araçlarıyla çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesini ilgiyle izledi. Yarışmada dereceye girenler kupalarını protokol üyelerinden aldı.

